Утка попалась на удочку на Канонерском острове

Петербуржец во время рыбалки на Финском заливе спас утку. Она попалась на крючок, оставленный другими рыбаками. Об этом 24 ноября рассказывает подписчик сообщества «Птицы СПб и России» в «ВКонтакте» Павел.
«Недавно я был с другом на рыбалке на Канонерском острове и нашел утку, которая попалась на брошенную леску с крючком. Птица спасена, передана в «Сирин» и чувствует себя хорошо», — пишет Павел.
Он просит рыбаков не раскидывать на берегу рыболовные снасти, оторванные лески и крючки, а также не бросать в беде животных, пострадавших из-за мусора.