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    Утка попалась на удочку на Канонерском острове

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    Петербуржец во время рыбалки на Финском заливе спас утку. Она попалась на крючок, оставленный другими рыбаками. Об этом 24 ноября рассказывает подписчик сообщества «Птицы СПб и России» в «ВКонтакте» Павел.

    «Недавно я был с другом на рыбалке на Канонерском острове и нашел утку, которая попалась на брошенную леску с крючком. Птица спасена, передана в «Сирин» и чувствует себя хорошо», — пишет Павел.

    Он просит рыбаков не раскидывать на берегу рыболовные снасти, оторванные лески и крючки, а также не бросать в беде животных, пострадавших из-за мусора.

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