Под Гатчиной двухлетняя девочка раскусила градусник и проглотила ртуть

В деревне Сяськелево Гатчинского района Ленобласти медики оказали помощь двухлетней девочке, проглотившей часть градусника с ртутью. Об этом 24 ноября пишет 47news со ссылкой на экстренные службы.
Отец ребенка обратился в скорую помощь. Он рассказал, что девочка раскусила градусник с нижней части. Мужчина сам достал остатки стекла и ртути, как смог.
Врачи гатчинской больницы осмотрели девочку и сделали рентген, который показал, что в желудке у нее находятся остатки ртути.
Ребенок будет находиться в больнице, пока ртуть не выйдет естественным путем. Опасений за состояние ребенка нет.