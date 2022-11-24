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    Под Гатчиной двухлетняя девочка раскусила градусник и проглотила ртуть

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    В деревне Сяськелево Гатчинского района Ленобласти медики оказали помощь двухлетней девочке, проглотившей часть градусника с ртутью. Об этом 24 ноября пишет 47news со ссылкой на экстренные службы.

    Отец ребенка обратился в скорую помощь. Он рассказал, что девочка раскусила градусник с нижней части. Мужчина сам достал остатки стекла и ртути, как смог.

    Врачи гатчинской больницы осмотрели девочку и сделали рентген, который показал, что в желудке у нее находятся остатки ртути.

    Ребенок будет находиться в больнице, пока ртуть не выйдет естественным путем. Опасений за состояние ребенка нет.





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