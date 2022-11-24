Глава СК поручил проверить ситуацию с травмированием девочки в петербургском батутном центре

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку из-за ситуации с травмированием малолетней в батутном центре Петербурга. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба ведомства.





Как говорится в сообщении, девочка получила травму позвоночника в одном из батутных центров города. «В настоящее время ребенок проходит лечение в реабилитационном центре», — уточнили в СК.

Как рассказали «Фонтанке» в правоохранительных органах, инцидент произошел в середине октября в Приморском районе Петербурга.

