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    Метрополитен отсудил 400 тысяч рублей у водителя Daewoo, спровоцировавшего массовое ДТП на КАД

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    Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/video-68471405_456300630" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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    Водителю легковой машины, который весной прошлого года остановился на КАД, спровоцировав этим массовую аварию с грузовиками, придется заплатить за ремонт автомобиля «Петербургского метрополитена», ставшего одним из участников ДТП. Страховки у мужчины не оказалось. Об этом сообщает 24 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    Авария произошла утром 23 марта 2021 года между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе. Согласно постановлению ГИБДД, водитель Daewoo в нарушение пункта 16.1 ПДД РФ остановился на кольцевой вне специальной площадки, в результате чего произошло столкновение пяти машин: самой «Дэу», грузового фургона, принадлежащего СПб ГУП «Петербургский метрополитен», Scania, Volkswagen и Renault. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора одной из ехавших за ними машин. На записи видно, что фургон успел остановиться перед стоящей «Дэу», а вот шаланда — нет (хоть водитель и пытался так, что груз вылетел из кузова), и врезалась в обе машины. После этого в замес попали еще две легковые.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    В результате аварии фургон метрополитена получил повреждения, ремонт которых, по заключению эксперта, потянул на 391 439 рублей. Гражданская ответственность водителя «Дэу» на момент ДТП застрахована не была, и предприятие обратилось в суд, попросив взыскать с ответчика указанную сумму, а также 5 500 рублей за расходы на оценку ущерба и 7 169,39 рубля за госпошлину.

    Автомобилист на заседание не пришел и возражений по иску не представил. Красногвардейский районный суд Петербурга указал, что ответчик не предоставил доказательств, позволяющих отказать в иске или снизить сумму ущерба, и полностью удовлетворил требования метрополитена.

    Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/video-68471405_456300630" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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