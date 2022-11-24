Метрополитен отсудил 400 тысяч рублей у водителя Daewoo, спровоцировавшего массовое ДТП на КАД

Водителю легковой машины, который весной прошлого года остановился на КАД, спровоцировав этим массовую аварию с грузовиками, придется заплатить за ремонт автомобиля «Петербургского метрополитена», ставшего одним из участников ДТП. Страховки у мужчины не оказалось. Об этом сообщает 24 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Авария произошла утром 23 марта 2021 года между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе. Согласно постановлению ГИБДД, водитель Daewoo в нарушение пункта 16.1 ПДД РФ остановился на кольцевой вне специальной площадки, в результате чего произошло столкновение пяти машин: самой «Дэу», грузового фургона, принадлежащего СПб ГУП «Петербургский метрополитен», Scania, Volkswagen и Renault. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора одной из ехавших за ними машин. На записи видно, что фургон успел остановиться перед стоящей «Дэу», а вот шаланда — нет (хоть водитель и пытался так, что груз вылетел из кузова), и врезалась в обе машины. После этого в замес попали еще две легковые.