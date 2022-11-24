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    ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе в Волгоградской области, по которому топливо идёт в Турцию и Европу

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    ФСБ заявила о предотвращении попытки диверсии на газопроводе в Волгоградской области, по которому газ отправляется в Турцию и Европу. За ней, по данным ведомства, стояли украинские спецслужбы. Об этом 24 ноября сообщает РИА Новости, ссылаясь на ЦОС ФСБ РФ.

    «Предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе «Южный поток», — говорится в сообщении.

    Задержаны россияне, причастные к подготовке преступления. Кроме того, изъяты четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели и 593 тыс. руб. У граждан нашли средства связи, а на них — переписку с куратором из спецслужб Украины и координаты места подрыва, пояснили в ФСБ.

    Возбуждены уголовные дела о подготовке теракта, участии в террористическом сообществе и его организации, а также о незаконном обороте взрывчатки.

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