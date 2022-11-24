    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, вос

    767мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.5eur62.29

    Российский вратарь Сорокин назван лучшим хоккеистом дня в НХЛ

    679
    1 комментарий

    Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина лучшим игроком дня. Об этом сообщили 24 ноября на сайте НХЛ.

    В матче регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерс» Сорокин отбил все 50 бросков по своим воротам. В итоге «Айлендерс» выиграли со счетом 3:0.

    Этот матч стал для россиянина 12-м в карьере НХЛ, сыгранным на «ноль». По этому показателю Сорокин вышел на чистое седьмое место среди соотечественников. Больше всего сухих матчей у Евгения Набокова (59 игр на «ноль»), Николая Хабибулина (46) и Сергея Бобровского (37). Ближайшая цель Сорокина — Андрей Василевский (28).

    Илья Сорокин — воспитанник «Металлурга» из Новокузнецка. Перед отъездом в НХЛ шесть лет, с 2014 по 2020-й, отыграл за ЦСКА. В составе армейцев стал обладателем Кубка Гагарина (2019). В составе сборной России выиграл Олимпиаду в 2018-м.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close