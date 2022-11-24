Российский вратарь Сорокин назван лучшим хоккеистом дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина лучшим игроком дня. Об этом сообщили 24 ноября на сайте НХЛ.
В матче регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерс» Сорокин отбил все 50 бросков по своим воротам. В итоге «Айлендерс» выиграли со счетом 3:0.
Этот матч стал для россиянина 12-м в карьере НХЛ, сыгранным на «ноль». По этому показателю Сорокин вышел на чистое седьмое место среди соотечественников. Больше всего сухих матчей у Евгения Набокова (59 игр на «ноль»), Николая Хабибулина (46) и Сергея Бобровского (37). Ближайшая цель Сорокина — Андрей Василевский (28).
Илья Сорокин — воспитанник «Металлурга» из Новокузнецка. Перед отъездом в НХЛ шесть лет, с 2014 по 2020-й, отыграл за ЦСКА. В составе армейцев стал обладателем Кубка Гагарина (2019). В составе сборной России выиграл Олимпиаду в 2018-м.