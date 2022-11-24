Картины маслом. Зачем Смольный сотнями закупает туристические пейзажи

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Администрация губернатора Петербурга постоянно покупает сотни картин. Уже потрачено 16 млн. «Фонтанка» измерила художественную ценность этих холстов.

С начала 2020 года Смольный заключил 16 контрактов на покупку картин. Их общая стоимость — примерно 16,6 млн рублей. Администрация покупала картины и раньше, но за отправную точку мы взяли начало пандемии, когда разговоры об экономии бюджета начали звучать особенно.

Картины заказывают не по одной: всего за этот период купили 657 художественных произведений. Есть у чиновников и любимые авторы. Например, за неполных два года администрация заказала по 90 картин Юрия Кузьмина и Елены Дубниковой. Их опережает только Роберт Мифтахутдинов — пейзажист, он пишет под псевдонимом Роберт Миф. У него Смольный закупил 93 полотна. Так что журналист выбрал именно это имя в качестве своего рода увеличительного стекла.



На сайте Санкт-Петербургского Союза художников, в котором Миф состоит уже 15 лет, говорится, что его картины размещены в администрации губернатора, правительстве Петербурга и в резиденции патриарха. В 2018 году его выставка прошла в администрации Центрального района города. Анонс мероприятия сохранился на сайте представительства республики Татарстан в Петербурге. Ещё один показ Мифа, если верить галерее ArtNow, состоялся в той же районной администрации тремя годами ранее.



«Я работаю уже давно с администрацией города, со времен Яковлева. Потом с Валентиной Ивановной, Полтавченко, Бегловым. Первый раз при Яковлеве привез городские пейзажи, каким-то лирическим [настроением], наверное, зацепило», — рассказал Миф «Фонтанке». Изначально он привез картины по приглашению некоего сотрудника администрации. После этого ему предложили сотрудничество, оно сохраняется и сейчас: «Меня темами не ограничивают. Пишу ночной Петербург, дневной, белые ночи, даже дворы. Привожу [работы в Смольный], уже понимая, что интересно». Интереснее всего, по словам Мифа, чиновникам «подарочные варианты с узнаваемыми видами».



Порой, как говорит художник, госслужащие выбирают варианты в его мастерской: «Я просто пишу, картины оседают. Иногда приезжают, смотрят и выбирают — вот это хорошо, вот это». Могут попросить сделать вариацию какой-то работы, но пишет Миф, по его словам, свободно: «Я специально не делаю для Смольного или куда-то. Я делаю то, что меня волнует, что мне интересно. Если это находит отклик у администрации, с радостью им отдаю».



В Смольном процесс закупки описывают примерно так же: уже готовые картины покупают из авторских собраний, но что-то могут и дозаказать. Сотрудничает администрация губернатора с художниками, «для которых тема городского пейзажа является одной из доминирующих в творчестве, и в личной коллекции у таких авторов всегда есть работы, которые они готовы предложить». О том, что как минимум часть работ на момент подписания контракта уже готова, говорят и документы. Например, судя по контракту от 28 сентября, Миф должен в течение месяца передать Смольному 25 картин.



Поставленное перед художниками техническое задание понятно из контрактной документации. Больше прочих форматов Смольный предпочитает живопись маслом в стиле архитектурно-реалистического пейзажа. В ходу размеры 24*30, 30*40 и 50*60. Есть среди заказов и более интригующие жанры: картины на золоте, лаковые миниатюры или панно на камне в подарочных коробках. Комбо тоже присутствуют, например, выполненные в темперной технике настольные картины «с лаковой миниатюрой в раме из натуральной кожи и художественного багета из массива натурального дерева». Изыски, как правило, стоят на порядок дешевле, чем масло-масло.



Сюжеты повторяются из контракта в контракт: Дворцовая площадь, Медный всадник, Адмиралтейство, Летний сад, конечно, Смольный. Словом, те виды, что печатают на любом виде туристической продукции. Заказы у художников могут частично дублироваться. Например, в 2020-м Дубниковой сделали два заказа: в начале года на 15 картин и в конце года на 75. Во втором контракте есть абсолютно все наименования из первого.



Средняя стоимость одной купленной Смольным за последние два года картины — около 25 тысяч рублей. Если брать только 2022-й, цены, конечно, выше: от 15 до 74 тысяч за одну работу (самых дорогих закупили только три за год). Для наглядности сравним с ценами на картины художников, которые продают их у базилики святой Екатерины на Невском проспекте. Корреспонденту «Фонтанки» там быстро объяснили, что цена архитектурного пейзажа формата 50*60 — от 12 до 25 тысяч.



В пресс-службе администрации губернатора «Фонтанке» рассказали, что картины закупают «в качестве официальных даров». «Предпочтение отдается изображениям парадного Петербурга в разные времена года. Среди авторов картин — петербургские художники, члены Союза художников России, участники персональных и коллективных выставок, а также фондообразователи музейных и частных собраний, в том числе зарубежных», — пояснили в Смольном. На вопрос о том, кто устанавливает цену работы, там ответили рассуждением о критериях ценообразования. Ими считают официальный статус художника, исполнительскую технику, качество используемых декоративных элементов и рыночную стоимость аналогичных произведений.



Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»