Трех граждан Украины арестовали по делу о подготовке теракта в Москве

Двух мужчин и одну женщину отправили на два месяца в СИЗО по делу о подготовке теракта и незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.



Об аресте трех граждан Украины 24 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда.



Заседание по избранию меры пресечения Акуловой Янине Петровне, Жуковскому Антону Николаевичу, Сергееву Дмитрию Сергеевичу прошло вчера, 23 ноября. Все они граждане Украины, уточнили в суде. И являются подозреваемыми по делу, возбужденному по статьям «Приготовление к совершению теракта организованной группой лиц», а также о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.

