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    Петербуржец взыскал с осужденного драчуна компенсацию за трудовой нокаут

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    Московский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску петербуржца Ивана Лубневского к Рустаму Рафикову о взыскании компенсации морального вреда и утраченного заработка. Подробности спора 24 ноября раскрыли в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    В январе 2020 года Рафиков избил Лубневского в коридоре коммуналки. Он нанес жертве шесть ударов по голове, а когда мужчина упал на четвереньки, продолжил бить ногой по ребрам. 24 мая 2022 года драчуна приговорили к 3 годам условного лишения свободы.

    Лубневский попросил суд взыскать с обидчика компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей и утраченный заработок в размере 185 543 рублей, так как полученные повреждения вынудили истца уйти на больничный. Суд счел, что ответчик извинений не приносил, помириться не предлагал.

    Суд взыскал с Рафикова в пользу Лубневского компенсацию морального вреда в размере 600 000 руб., утраченный заработок в размере 185 543 руб. 07 коп., расходы на оплату услуг представителя в размере 40 000 руб., госпошлину в размере 5 210 руб.

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