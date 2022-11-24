Петербуржец взыскал с осужденного драчуна компенсацию за трудовой нокаут

Московский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску петербуржца Ивана Лубневского к Рустаму Рафикову о взыскании компенсации морального вреда и утраченного заработка. Подробности спора 24 ноября раскрыли в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



В январе 2020 года Рафиков избил Лубневского в коридоре коммуналки. Он нанес жертве шесть ударов по голове, а когда мужчина упал на четвереньки, продолжил бить ногой по ребрам. 24 мая 2022 года драчуна приговорили к 3 годам условного лишения свободы.



Лубневский попросил суд взыскать с обидчика компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей и утраченный заработок в размере 185 543 рублей, так как полученные повреждения вынудили истца уйти на больничный. Суд счел, что ответчик извинений не приносил, помириться не предлагал.

