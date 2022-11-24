Красный Крест готов стать посредником в обмене пленными между Москвой и Киевом

Гендиректор Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини объявил, что организация готова стать посредником при обмене пленными между РФ и Украиной.



«Мы, конечно, готовы выступить нейтральным посредником, если стороны пожелают такую поддержку»,— сказал Мардини в интервью газете «Известия».



Прежде, по его словам, Красный Крест не участвовал в обмене военнопленными как посредник. Организация продолжит настаивать на том, чтобы ей был обеспечен доступ ко всем военнопленным.



23 ноября Москва и Киев обменяли по 35 пленных военнослужащих. Ещё 107 человек вернулись в Россию 3 ноября.

