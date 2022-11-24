Мобилизованный погиб в Чите при неизвестных обстоятельствах. А с его карты продолжают уходить деньги

Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 54-летнего мобилизованного мужчины в Чите. Его сын считает, что его убили и похитили его деньги, пишет «Чита.ру».



Мужчина получил повестку 22 сентября и попал в медицинскую роту. Он неоднократно выполнял приказы по сопровождению больных военнослужащих в госпиталь Читы. Из одной из таких поездок он не вернулся в часть. Сын мужчины выяснил, что отец, приехав в Читу, остановился в хостеле. Администратор хостела рассказала, что постоялец пришёл весь в крови. Он скончался в Краевой клинической больнице. Экспертиза показала, что он умер из-за удара тупым предметом по голове.

