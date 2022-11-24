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    Мобилизованный погиб в Чите при неизвестных обстоятельствах. А с его карты продолжают уходить деньги

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    Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 54-летнего мобилизованного мужчины в Чите. Его сын считает, что его убили и похитили его деньги, пишет «Чита.ру».

    Мужчина получил повестку 22 сентября и попал в медицинскую роту. Он неоднократно выполнял приказы по сопровождению больных военнослужащих в госпиталь Читы. Из одной из таких поездок он не вернулся в часть. Сын мужчины выяснил, что отец, приехав в Читу, остановился в хостеле. Администратор хостела рассказала, что постоялец пришёл весь в крови. Он скончался в Краевой клинической больнице. Экспертиза показала, что он умер из-за удара тупым предметом по голове.

    Сын погибшего получил его вещи, а вот банковская карта пропала. Из приложения в телефоне отца сын узнал, что с карты были сняты наличные (38,5 тысячи рублей), которых среди личных вещей не оказалось. Кроме того, по словам сына, уже после смерти отца банковская история зафиксировала множество покупок в алкомаркетах примерно на 8 тысяч рублей.

    По данным издания, следователи проверяют информацию, будут назначены экспертизы и взяты объяснения.

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