Мобилизованный погиб в Чите при неизвестных обстоятельствах. А с его карты продолжают уходить деньги

Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 54-летнего мобилизованного мужчины в Чите. Его сын считает, что его убили и похитили его деньги, пишет «Чита.ру».
Мужчина получил повестку 22 сентября и попал в медицинскую роту. Он неоднократно выполнял приказы по сопровождению больных военнослужащих в госпиталь Читы. Из одной из таких поездок он не вернулся в часть. Сын мужчины выяснил, что отец, приехав в Читу, остановился в хостеле. Администратор хостела рассказала, что постоялец пришёл весь в крови. Он скончался в Краевой клинической больнице. Экспертиза показала, что он умер из-за удара тупым предметом по голове.
Сын погибшего получил его вещи, а вот банковская карта пропала. Из приложения в телефоне отца сын узнал, что с карты были сняты наличные (38,5 тысячи рублей), которых среди личных вещей не оказалось. Кроме того, по словам сына, уже после смерти отца банковская история зафиксировала множество покупок в алкомаркетах примерно на 8 тысяч рублей.
По данным издания, следователи проверяют информацию, будут назначены экспертизы и взяты объяснения.