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    Женщины и дети из ЛНР погибли на платной трассе М-4

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    Смертельное ДТП произошло ночью 24 ноября на платном участке автодороги М-4 «Дон» в Липецкой области.

    Как сообщает областное УМВД, в 03:30 на 436-м километре трассы (Задонский район) в направлении Москвы легковая «Шкода» врезалась в световую опору. Предварительно, водитель не справилась с управлением.

    Погибли четверо: 33-летняя женщина-водитель, 31-летняя пассажирка и два мальчика 10 и 12 лет. 5-летняя девочка с травмами попала в больницу.

    Все погибшие были жителями Луганской Народной Республики, рассказали ТАСС в пресс-службе полиции.

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