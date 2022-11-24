Женщины и дети из ЛНР погибли на платной трассе М-4

Как сообщает областное УМВД , в 03:30 на 436-м километре трассы (Задонский район) в направлении Москвы легковая «Шкода» врезалась в световую опору. Предварительно, водитель не справилась с управлением.

Смертельное ДТП произошло ночью 24 ноября на платном участке автодороги М-4 «Дон» в Липецкой области.

Погибли четверо: 33-летняя женщина-водитель, 31-летняя пассажирка и два мальчика 10 и 12 лет. 5-летняя девочка с травмами попала в больницу.



Все погибшие были жителями Луганской Народной Республики, рассказали ТАСС в пресс-службе полиции.

