Почти год полиция искала того, кто поджег дверь в квартиру пенсионерки на юге Петербурга

Житель поселка Стрельна задержан по подозрению в умышленном повреждении имущества, а именно в поджоге двери в квартиру. Выяснилось, что хозяйка пострадала из-за конфликта сына.



35-летнего ранее судимого петербуржца взяли сотрудники полиции ОМВД 22 ноября около одиннадцати вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). По версии следствия, в декабре прошлого года он из-за конфликта с сыном хозяйки поджег дверь в квартиру по Санкт-Петербургскому шоссе.

