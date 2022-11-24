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    Почти год полиция искала того, кто поджег дверь в квартиру пенсионерки на юге Петербурга

    1966
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    Житель поселка Стрельна задержан по подозрению в умышленном повреждении имущества, а именно в поджоге двери в квартиру. Выяснилось, что хозяйка пострадала из-за конфликта сына.

    35-летнего ранее судимого петербуржца взяли сотрудники полиции ОМВД 22 ноября около одиннадцати вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). По версии следствия, в декабре прошлого года он из-за конфликта с сыном хозяйки поджег дверь в квартиру по Санкт-Петербургскому шоссе.

    Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности по наркотической статье.

    После допроса в рамках ранее возбужденного уголовного дела его отпустили под подписку о невыезде.

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