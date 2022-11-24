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    Угонщики испортили праздник зубному врачу в Петербурге. Его машина за 3,5 млн была почти новой

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    Дорогой автомобиль угнали за 15 минут у медика в Красногвардейском районе Петербурга минувшим вечером. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 ноября.

    53-летний петербуржец обратился в полицию вчера в 20 часов. По его словам, в период с 19:15 до 19:30 у него похитили синий внедорожник Hyundai Palisade 2021 года выпуска — редкая для Петербурга модель. Ключ угонщику не понадобился. Ущерб автовладелец оценил в 3,5 миллиона рублей. Машина застрахована по КАСКО, оборудована штатной сигнализацией, дополнительных средств спутниковой системы нет.

    Наряды полиции сразу были ориентированы на поиск, но безрезультатно. В поле зрения камер видеонаблюдения угон не попал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Хозяин «Хёндэ», по данным «Фонтанки», работает врачом-стоматологом в одной из городских стоматологических поликлиник. Через пару дней у него будет день рождения.

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