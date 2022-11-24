В Петербурге старшеклассника одной из лучших школ России нашли мертвым в ванной

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» после обнаружения тела 16-летнего мальчика в Стрельне.



В частный дом в Петродворцовом районе скорую вызвали накануне в начале первого ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 ноября. В ванной комнате медики нашли тело десятиклассника, который, по предварительной информации, совершил самоубийство. После этого они вызвали полицию.



Сотрудники МВД и СК выяснили, что подросток учился в 10-м классе школы, которая входит в топ-500 лучших школ России. В учебном заведении его охарактеризовали как способного и ведущего здоровый образ жизни молодого человека.

