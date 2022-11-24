    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, вос

    766мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.5eur62.29

    В Петербурге старшеклассника одной из лучших школ России нашли мертвым в ванной

    10994
    5 комментариев

    Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» после обнаружения тела 16-летнего мальчика в Стрельне.

    В частный дом в Петродворцовом районе скорую вызвали накануне в начале первого ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 ноября. В ванной комнате медики нашли тело десятиклассника, который, по предварительной информации, совершил самоубийство. После этого они вызвали полицию.

    Сотрудники МВД и СК выяснили, что подросток учился в 10-м классе школы, которая входит в топ-500 лучших школ России. В учебном заведении его охарактеризовали как способного и ведущего здоровый образ жизни молодого человека.

    Семья у мальчика полная, есть младший брат. Отец погибшего на момент трагедии находился в командировке. Мама рассказала, что конфликтов дома не было. Якобы сын вечером переписывался с девушкой, а потом ушел в ванную.

    Из дома следственно-оперативная группа увезла телефон подростка, полотенцесушитель и ремень.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ26

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close