Человек погиб на Пискарёвском, хотя огня было мало

Небольшой пожар, случившийся утром 24 ноября в Красногвардейском районе Петербурга, оказался смертельным.
Как сообщает городское ГУ МЧС, в 06:46 поступил вызов на Пискаревский проспект, 17, корпус 2. Это жилой дом во дворе у перекрёстка с проспектом Металлистов. Горело в двухкомнатной квартире, огонь охватил всего 2 квадратных метра. Три пожарных расчёта (15 сотрудников МЧС) локализовали пожар к 07:14. Но спасти человека не удалось.
«На месте пожара обнаружен погибший мужчина», — отмечается в сообщении.