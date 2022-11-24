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    Человек погиб на Пискарёвском, хотя огня было мало

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    Небольшой пожар, случившийся утром 24 ноября в Красногвардейском районе Петербурга, оказался смертельным.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, в 06:46 поступил вызов на Пискаревский проспект, 17, корпус 2. Это жилой дом во дворе у перекрёстка с проспектом Металлистов. Горело в двухкомнатной квартире, огонь охватил всего 2 квадратных метра. Три пожарных расчёта (15 сотрудников МЧС) локализовали пожар к 07:14. Но спасти человека не удалось.

    «На месте пожара обнаружен погибший мужчина», — отмечается в сообщении.

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