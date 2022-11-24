Депутаты Госдумы попросили генпрокурора проверить ОСАГО

Депутаты Госдумы попросили Генеральную прокуратуру проверить эффективность механизма ОСАГО, считая стоимость страховки завышенной. Обращение написал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сообщают 24 ноября «Известия».



По мнению Миронова, компании не соблюдают правила — регулярно не выплачивают долю страховой премии, по закону предназначенную для возмещения ущерба в случае ДТП, что составляет не меньше 80% от стоимости полиса. Фактически же на ремонты по ОСАГО в 2020 году было направлено лишь 58,6%, а в 2021-м — 63,8%.



Часть страховой премии уходит на резервы по выплатам и на работу самих страховщиков. Однако эти резервы не спасают. В случае подорожания автомобилей ЦБ просто расширяет тарифный коридор, в результате растёт цена ОСАГО для автомобилистов (что и произошло минувшим летом).

