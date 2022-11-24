В Пскове мужчину приговорили к колонии строгого режима за стрельбу из рогатки

Сорванец из Пскова получил реальный срок за стрельбу из рогатки. Игры обернулись для него двумя с половиной годами в колонии строгого режима.

О приговоре 23 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов Псковской области. Горсуд признал виновным в уголовном хулиганстве местного жителя, который 29 апреля расстрелял автобус недалеко от привокзальной площади областного центра. «Находясь в салоне автомобиля вместе со своими друзьями, взял рогатку и, используя её в качестве оружия, сделал выстрел в стекло пассажирского автобуса, разбив его», — сообщает пресс-служба.

Кроме стекла, никто не пострадал. Суд шалость не спустил и приговорил фигуранта к 2 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима. На срок, судя по всему, повлияло прошлое хулигана. В пресс-службе отметили, что он судим за уголовные преступления разной степени тяжести. Местные СМИ уточняют, что в колонию поедет пскович Хмелёв. В горсуде его прошлых приговоров отыскать не удалось, но картотеке региона фамилия известна. В 2011 году полный тёзка хулигана получил срок за убийство в Пыталовском райсуде Псковской области. В декабре 2017-го он вышел на свободу, а в 2020 году попытался через суд избавиться от административного надзора.