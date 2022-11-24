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    В Пскове мужчину приговорили к колонии строгого режима за стрельбу из рогатки

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    Сорванец из Пскова получил реальный срок за стрельбу из рогатки. Игры обернулись для него двумя с половиной годами в колонии строгого режима.

    О приговоре 23 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов Псковской области. Горсуд признал виновным в уголовном хулиганстве местного жителя, который 29 апреля расстрелял автобус недалеко от привокзальной площади областного центра.

    «Находясь в салоне автомобиля вместе со своими друзьями, взял рогатку и, используя её в качестве оружия, сделал выстрел в стекло пассажирского автобуса, разбив его», — сообщает пресс-служба.

    Кроме стекла, никто не пострадал. Суд шалость не спустил и приговорил фигуранта к 2 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима.

    На срок, судя по всему, повлияло прошлое хулигана. В пресс-службе отметили, что он судим за уголовные преступления разной степени тяжести.

    Местные СМИ уточняют, что в колонию поедет пскович Хмелёв. В горсуде его прошлых приговоров отыскать не удалось, но картотеке региона фамилия известна. В 2011 году полный тёзка хулигана получил срок за убийство в Пыталовском райсуде Псковской области. В декабре 2017-го он вышел на свободу, а в 2020 году попытался через суд избавиться от административного надзора.

    В материалах сказано, что после колонии он работал швейцаром, нареканий по службе и от соседей не получал, но к запрету ночных прогулок в рамках надзора относился с пренебрежением. Мужчине припомнили злостное нарушение порядка в колонии и в иске отказали.

    Через несколько месяцев пскович с теми же Ф. И. О. попался на нарушении коронавирусных правил. Поход в магазин без маски в первую волну пандемии стоил ему 1 тысячи рублей штрафа.

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