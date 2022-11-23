Политолог у Соловьева назвал Казахстан «следующей проблемой». Песков говорит, что Кремль так не считает

Высказывания политологов о Казахстане на телевидении не являются официальной позицией Москвы. Об этом 23 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире канала «Хабар 24».
Ранее политолог Дмитрий Дробницкий в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» назвал Казахстан «следующей проблемой», где «могут начаться те же нацистские процессы, как на Украине». А ведущий напомнил, что РФ имеет с Казахстаном самую протяженную границу.
Дмитрий Песков считает, что высказывания экспертов не должны бросать тень на двусторонние отношения между государствами. «Эти политологи никоим образом не отображают официальную линию правительства, не отображают официальную линию Кремля», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).
Он также добавил, что сам не видел эту передачу, однако подчеркнул, что на федеральном канале высказываются люди с разными точками зрения, иногда «за гранью фола».
Днем в среду замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что в Астане не считают подобные заявления официальной позицией Москвы, при этом в республике ждут «соответствующей реакции» со стороны российских властей, пишет РИА Новости.