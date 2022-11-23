На северо-востоке КАД сгорел автобус. Добраться до него пожарным было непросто

О пожаре на КАД между съездом на Шафировский и Ржевкой «Фонтанке» около половины девятого часа вечера рассказали читатели. На кадрах видна охваченная огнём маршрутка, на месте уже работали сотрудники МЧС.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что на 36-м километре внутреннего кольца КАД загорелся пассажирский ПАЗ без пассажиров. Занята первая полоса и полоса безопасности.
«В автобусе сгорели сгораемые части. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ГУ МВД по Петербургу.
На пульт дежурного сигнал о возгорании на кольцевой поступил в 20:21. По данным ведомства, менее чем через полчаса пожар ликвидировали силами двух расчётов.
Добраться до места спасателям было непросто. В комментариях в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пишут, что автомобили МЧС и медиков «никто не пропускал».