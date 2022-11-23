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    На северо-востоке КАД сгорел автобус. Добраться до него пожарным было непросто

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    О пожаре на КАД между съездом на Шафировский и Ржевкой «Фонтанке» около половины девятого часа вечера рассказали читатели. На кадрах видна охваченная огнём маршрутка, на месте уже работали сотрудники МЧС.

    В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что на 36-м километре внутреннего кольца КАД загорелся пассажирский ПАЗ без пассажиров. Занята первая полоса и полоса безопасности.

    Фото: читатель «Фонтанки» Александр
    Фото: читатель «Фонтанки» Александр
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    «В автобусе сгорели сгораемые части. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ГУ МВД по Петербургу.

    На пульт дежурного сигнал о возгорании на кольцевой поступил в 20:21. По данным ведомства, менее чем через полчаса пожар ликвидировали силами двух расчётов.

    Добраться до места спасателям было непросто. В комментариях в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пишут, что автомобили МЧС и медиков «никто не пропускал».

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