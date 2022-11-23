Монтажнику из Купчино предъявили обвинение по делу о детском порно. Суд его отпустил

Следственный комитет не добился ареста для жителя Купчино, задержанного за распространение порнографических фото с детьми. Ему разрешили вернуться домой и в Интернет.



Как стало известно «Фонтанке», 23 ноября следствие просило заключить под стражу 43-летнего фигуранта. В объединённой пресс-службе судов города сообщили, что Фрунзенский районный суд в ходатайстве отказал.

Мужчине предъявлено обвинение. По информации редакции, своё увлечение нимфеточной красотой он не отрицает.