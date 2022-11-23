Монтажнику из Купчино предъявили обвинение по делу о детском порно. Суд его отпустил

Следственный комитет не добился ареста для жителя Купчино, задержанного за распространение порнографических фото с детьми. Ему разрешили вернуться домой и в Интернет.
Как стало известно «Фонтанке», 23 ноября следствие просило заключить под стражу 43-летнего фигуранта. В объединённой пресс-службе судов города сообщили, что Фрунзенский районный суд в ходатайстве отказал.
Мужчине предъявлено обвинение. По информации редакции, своё увлечение нимфеточной красотой он не отрицает.
Строительного монтажника задержали накануне на Будапештской улице. Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска вышли на него благодаря современным технологиям. По данным оперативников, житель Купчино летом приобрёл в Интернете несколько снимков с голыми мальчиками и девочками и обменивался ими с разделяющими его хобби.
Изучив активность мужчины в мессенджерах, полицейские нашли переписку с пользователями, за аватарками которых могли скрываться дети. Юных собеседников монтажника устанавливают, его доступ к телефону рискует затянуть процесс.
В сентябре прошлого года начальник «Детского» отдела уголовного розыска Алексей Родин в интервью «Фонтанке» рассказал о неутешительной перспективе «бесконтактной» педофилии. Практика отдела показывает, что начинающие в Интернете рано или поздно выходят на улицу.