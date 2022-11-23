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    Путин заявил о «весьма ценном» опыте операции ОДКБ в Казахстане. Миротворцы нуждаются в современном вооружении

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    Президент РФ Владимир Путин считает «весьма ценным» практический опыт, полученный ОДКБ в ходе миротворческой операции в Казахстане, секретариат его проанализировал. Об этом он сообщил 23 ноября на саммите организации в Ереване.

    «Россия, безусловно, поддерживает вынесенное на наше утверждение важное решение об оснащении миротворческих сил организации современными вооружениями, военной и специальной техникой, а также специальными средствами», — сказал президент РФ.

    Он отметил, что совместная работа в рамках ОДКБ позволяет странам — членам организации обеспечивать защиту национальных интересов, суверенитета и независимости. При этом организация сталкивается и с проблемами, но о них лидеры будут говорить «без всяких камер», добавил Путин.

    Миротворческая миссия ОДКБ проводилась в январе этого года в связи с массовыми беспорядками в Казахстане. Целью была охрана ключевых объектов инфраструктуры республики. Войска были полностью выведены из страны 19 января.

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    Свободу Лёхе!23 Ноя 2022 в 19:14
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