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    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ подтвердило возвращение 35 военных из украинского плена

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    Оказавшиеся в украинском плену 35 российских военнослужащих освобождены в результате переговоров с Киевом. Об этом 23 ноября заявили в Минобороны РФ.

    Бойцов самолетами доставят в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях. Им оказывается медицинская и психологическая помощь.

    Глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, как пишет РБК, сообщил, что украинская сторона получила 36 человек, среди которых один гражданский, а также бойцы, которые были на «Азовстали», и «нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС» в первые дни боевых действий. «Всего удалось освободить 22 нацгвардейцев, 8 пограничников, 4 бойца ВМС, одного бойца из ВСУ», — заявил он.

    Ранее об обмене пленными с Украиной в формате «35 на 35» сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, киевской стороне в основном передали бойцов ВСУ.

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