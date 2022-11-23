Минобороны РФ подтвердило возвращение 35 военных из украинского плена

Оказавшиеся в украинском плену 35 российских военнослужащих освобождены в результате переговоров с Киевом. Об этом 23 ноября заявили в Минобороны РФ.



Бойцов самолетами доставят в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях. Им оказывается медицинская и психологическая помощь.



Глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, как пишет РБК, сообщил, что украинская сторона получила 36 человек, среди которых один гражданский, а также бойцы, которые были на «Азовстали», и «нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС» в первые дни боевых действий. «Всего удалось освободить 22 нацгвардейцев, 8 пограничников, 4 бойца ВМС, одного бойца из ВСУ», — заявил он.

