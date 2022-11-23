ФСБ заявила, что ликвидировала диверсантов в Воронежской области

Диверсии на военных и энергетических объектах в Воронежской области пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности. Предполагаемых злоумышленников ликвидировали во время задержания, сообщает 23 ноября РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Утверждается, что диверсанты состояли в «законспирированной ячейке сторонников украинской националистической идеологии». Во время задержания три человека оказали вооруженное сопротивление силовикам и были уничтожены ответным огнем.
При обысках обнаружили самодельные взрывные устройства и компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи.
Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на диверсию.