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    ФСБ заявила, что ликвидировала диверсантов в Воронежской области

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    Диверсии на военных и энергетических объектах в Воронежской области пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности. Предполагаемых злоумышленников ликвидировали во время задержания, сообщает 23 ноября РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

    Утверждается, что диверсанты состояли в «законспирированной ячейке сторонников украинской националистической идеологии». Во время задержания три человека оказали вооруженное сопротивление силовикам и были уничтожены ответным огнем.

    При обысках обнаружили самодельные взрывные устройства и компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи.

    Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на диверсию.

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