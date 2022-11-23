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    КАД у вантового моста замедлят почти на две недели

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы в середине декабря добавят водителям ограничений на кольцевой автодороге Петербурга у развязки с проспектом Обуховской Обороны. Там будут менять шумозащитные экраны.

    С 14 по 26 декабря на 57-м километре внешнего кольца КАД, перед вантовым мостом, скорость движения будет ограничена до 50 км/ч, сообщает 23 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Работы будут вести в полосе безопасности, но скоростной режим изменится на всех четырех полосах.

    Генподрядчиком выступает ООО СПК «Зелёный город». Работать на участке будут круглосуточно, в две смены.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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