КАД у вантового моста замедлят почти на две недели

Дорожные работы в середине декабря добавят водителям ограничений на кольцевой автодороге Петербурга у развязки с проспектом Обуховской Обороны. Там будут менять шумозащитные экраны.



С 14 по 26 декабря на 57-м километре внешнего кольца КАД, перед вантовым мостом, скорость движения будет ограничена до 50 км/ч, сообщает 23 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Работы будут вести в полосе безопасности, но скоростной режим изменится на всех четырех полосах.