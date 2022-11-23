На Южноукраинской АЭС произошла остановка энергоблоков. Обесточены ряд регионов, отключения и в Молдавии

На Южноукраинской АЭС (Николаевская область) произошла аварийная остановка энергоблоков. Об этом 23 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из депутатов Рады.

Власти украинских регионов сообщают, что в ходе обстрелов был поражен ряд объектов критической инфраструктуры, в том числе киевские ТЭС-6 и ГАЭС. На данный момент обесточены Киев, Львов, Одесса, Луцк, Днепропетровск, Николаев, Харьков, Сумы, Ровно, Кривой Рог и часть Молдавии с Приднестровьем, включая Кишинев. В некоторых регионах перебои со связью и Интернетом.

