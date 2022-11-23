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    Боевые действия на Украине

    На Южноукраинской АЭС произошла остановка энергоблоков. Обесточены ряд регионов, отключения и в Молдавии

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    На Южноукраинской АЭС (Николаевская область) произошла аварийная остановка энергоблоков. Об этом 23 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из депутатов Рады.

    Власти украинских регионов сообщают, что в ходе обстрелов был поражен ряд объектов критической инфраструктуры, в том числе киевские ТЭС-6 и ГАЭС. На данный момент обесточены Киев, Львов, Одесса, Луцк, Днепропетровск, Николаев, Харьков, Сумы, Ровно, Кривой Рог и часть Молдавии с Приднестровьем, включая Кишинев. В некоторых регионах перебои со связью и Интернетом.

    По всей Украине в течение суток будут происходить аварийные отключения света, добавляют в компании «Укрэнерго».

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