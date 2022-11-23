Петербуржцам, обещавшим уладить вопрос с уголовным делом, дали на двоих 5 лет строгого режима

Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении Александра Бирга и Родиона Шушакова. Мужчин признали виновными в покушении на мошенничество. Первому обвиняемому при поступлении дела вменяли еще и дачу взятки, но в ходе рассмотрения прокурор решил отказаться от этой статьи. Об этом 23 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



По материалам дела, Бирг, зная, что в отношении сотрудника ТрансКапиталБанка возбуждено дело по статье о переводе средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, предложил себя в качестве посредника в передаче взятки следствию. За прекращение уголовного преследования Бирг запросил ни много ни мало 20 млн рублей. Затем Бирг обратился к Шушакову, который, по его мнению, обладал связями в ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Он предложил 15 млн рублей передать куда следует, а 5 млн разделить между собой. Шушаков согласился. Спустя какое-то время сотрудник банка понял, что деньги у него вымогают, и обратился в УСБ. 12 ноября 2020 года Бирга задержали, и он согласился участвовать в оперативных мероприятиях. 13 ноября в салоне «Ситроена» он передал Шушакову «куклу», за этим последовало еще одно задержание.

