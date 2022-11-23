КАМАЗ столкнулся сразу с двумя поездами в Новосибирской области. Грузовик разорвало на части

В 3:57 по московскому времени (7:57 по местному) на переезде между станциями Краснозерское и Хабары водитель КАМАЗа с прицепом выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги. В этот момент к переезду приближался грузовой поезд. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние до автомобиля было слишком мало. От удара прицеп КАМАЗа отбросило на соседний путь, где он попал под еще один проходящий грузовой состав.

Страшная авария произошла утром 23 ноября на железнодорожном переезде в Новосибирской области. Водитель грузовика погиб в столкновении с двумя грузовыми поездами.

В результате аварии водитель грузовика погиб на месте. Автомобиль разорвало пополам, раскидав кабину и прицеп по разные стороны автодороги. Локомотив одного из поездов сошел с рельсов, кроме того, была повреждена железнодорожная инфраструктура: в течение восьми часов работники железной дороги восстанавливали 9 опор контактной сети, 500 метров контактной подвески и переездное оборудование.

Омский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России начал доследственную проверку по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).