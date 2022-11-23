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    В Петербурге назвали лучшие строительные компании города и их проекты

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    В Петербурге прошло награждение победителей профессионального конкурса «Строитель года». Лучшей компанией стала Группа «Эталон», а самым эффективным менеджером — генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» Анжелика Альшаева. Победителей в трех номинациях определили читатели «Фонтанки».

    В этом году в конкурсе «Строитель года» восемь номинаций: эксперты выбирали победителей в пяти номинациях, по трем голосовали петербуржцы. В этом году страницы конкурса на «Фонтанке» посетили более 100 тысяч человек.

    Победителями в народных номинациях стали:

    • Проект года — Гребной клуб «Причал'Ю» («Главстрой Санкт-Петербург»);
    • Ожидание года — Реконструкция Левашовского хлебозавода (Группа RBI);
    • Лучший проект благоустройства — Благоустройство III очереди «Приморского квартала» (Объединенный застройщик «Мегалит — Охта Групп»).

    Победителями по итогам голосования экспертной комиссии стали:

    • Компания года — Группа «Эталон»;
    • Эффективный менеджер года Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС»;
    • За заслуги перед строительной отраслью — Геннадий Щербина, президент Группы «Эталон»;
    • Лучшая компания в сфере исполнения госзаказа — ООО «СУ-17»;
    • Лидер импортозамещения ООО «МЛМ Невский Лифт».

    Награждали победителей вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский, генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов, заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов, начальник Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‑Петербурга Владимир Болдырев.

    Организатором конкурса выступает СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга». Профессиональный конкурс «Строитель года был создан в 2003 году, а первым «Строителем года» в 2004 году стала губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. До 2021 года в выборе победителей участвовали только эксперты отрасли, а с прошлого года лучшие проекты определяют и жители города, голосуя за них на портале «Фонтанка.ру».

    В Экспертную комиссию в 2022 году традиционно вошли руководители профильных комитетов Смольного, Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, регионального профильного профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ, регионального отделения консалтинговой компании Knight Frank Saint-Petersburg, СРО А «Объединение строителей СПб», независимые эксперты отрасли.

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