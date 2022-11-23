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    Бутылка против терминала. В Петербурге задержали мужчину, который устроил шоу в поликлинике

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    В Петербурге задержали нетрезвого мужчину, который устроил сцену в поликлинике Невского района. Об этом 23 ноября сообщают в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

    Накануне ночью горожанин обратился в травмпункт с травмой руки. В это время там проводили профилактические мероприятия и принять его сразу не смогли. Вероятно, не вытерпев ожидания, он повздорил с врачами, взял в руки бутылку и разбил монитор терминала электронной записи.

    Работники поликлиники сразу рассказали о случившемся правоохранителям. На место прибыл наряд Росгвардии. Между тем мужчина всё же добился своего — медики оказали ему необходимую помощь. Только вот затем он отправился не домой, а в 10-й отдел полиции в сопровождении сотрудников вневедомственной охраны.

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