Бутылка против терминала. В Петербурге задержали мужчину, который устроил шоу в поликлинике

В Петербурге задержали нетрезвого мужчину, который устроил сцену в поликлинике Невского района. Об этом 23 ноября сообщают в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области.



Накануне ночью горожанин обратился в травмпункт с травмой руки. В это время там проводили профилактические мероприятия и принять его сразу не смогли. Вероятно, не вытерпев ожидания, он повздорил с врачами, взял в руки бутылку и разбил монитор терминала электронной записи.

