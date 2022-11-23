Проверяйте обувь, прежде чем её надевать. Самые ядовитые пауки расплодились из-за погоды

Прохладная и влажная погода стала причиной стремительного размножения сиднейских воронковых пауков на восточном побережье Австралии. Эти членистоногие считаются одними из самых ядовитых на планете. У них начинается период размножения, они становятся очень активными и могут забираться в дома, машины, оставленные на улице вещи и даже в обувь. Об этом местных жителей 23 ноября предупредили в Австралийском парке рептилий, в котором работает единственная в стране лаборатория по получению яда пауков и изготовлению антидота.

«Самцы начинают ходить вокруг, чтобы найти самку, и если они не найдут никого к тому времени, когда взойдет солнце, они найдут какое-нибудь темное и прохладное место», — рассказал менеджер парка Билли Коллетт NCA NewsWire .

Он попросил жителей (тех, кто способен на такое) поместить найденных пауков в банку с небольшим количеством почвы и отверстиями в крышке и доставить в Австралийский парк рептилий. Сезон воронкообразных пауков обычно совпадает с сезоном змей, и методы оказания первой помощи при их укусах одинаковы: наложить плотный жгут и минимизировать движение.



Сиднейский воронковый паук — один из немногих видов пауков, способных причинить серьезный вред человеку и даже вызвать смерть. Они обитают в окрестностях Сиднея и в самом городе и отличаются повышенной агрессивностью. По словам Коллетта, ежегодно они кусают около 20 человек, но с момента появления противоядия в 1981 году никто не погиб. До этого же, с 1927 по 1981 год, от их укусов умерли 13 человек.

