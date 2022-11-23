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    Проверяйте обувь, прежде чем её надевать. Самые ядовитые пауки расплодились из-за погоды

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    2 комментария
    Кадр из видео <a href="https://www.youtube.com/@AustralianReptilePark" class="io-leave-page _" target="_blank">Australian Reptile Park</a>
    Кадр из видео Australian Reptile Park
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    Прохладная и влажная погода стала причиной стремительного размножения сиднейских воронковых пауков на восточном побережье Австралии. Эти членистоногие считаются одними из самых ядовитых на планете. У них начинается период размножения, они становятся очень активными и могут забираться в дома, машины, оставленные на улице вещи и даже в обувь. Об этом местных жителей 23 ноября предупредили в Австралийском парке рептилий, в котором работает единственная в стране лаборатория по получению яда пауков и изготовлению антидота.

    «Самцы начинают ходить вокруг, чтобы найти самку, и если они не найдут никого к тому времени, когда взойдет солнце, они найдут какое-нибудь темное и прохладное место», — рассказал менеджер парка Билли Коллетт NCA NewsWire.

    Он попросил жителей (тех, кто способен на такое) поместить найденных пауков в банку с небольшим количеством почвы и отверстиями в крышке и доставить в Австралийский парк рептилий. Сезон воронкообразных пауков обычно совпадает с сезоном змей, и методы оказания первой помощи при их укусах одинаковы: наложить плотный жгут и минимизировать движение.

    Сиднейский воронковый паук — один из немногих видов пауков, способных причинить серьезный вред человеку и даже вызвать смерть. Они обитают в окрестностях Сиднея и в самом городе и отличаются повышенной агрессивностью. По словам Коллетта, ежегодно они кусают около 20 человек, но с момента появления противоядия в 1981 году никто не погиб. До этого же, с 1927 по 1981 год, от их укусов умерли 13 человек.

    Кадр из видео <a href="https://www.youtube.com/@AustralianReptilePark" class="io-leave-page _" target="_blank">Australian Reptile Park</a>
    Кадр из видео Australian Reptile Park

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