Грузовик раздавил «Ларгус» на трассе «Кола» в Ленобласти

Серьезная авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла утром 23 ноября на федеральной трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти. Травмы получили три человека.
По предварительной информации, около 7 часов утра на 105-м километре автодороги Р-21 «Кола», в районе деревни Юшково, столкнулись попутные LADA Largus и грузовик MAN, сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы. От удара обе машины съехали в кювет, где грузовик упал на легковую, практически раздавив ее.
В результате ДТП пострадали водитель и две пассажирки «Лады», одну из которых зажало в салоне, сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО. Спасатели деблокировали женщину и передали пострадавших медикам.