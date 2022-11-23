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    Грузовик раздавил «Ларгус» на трассе «Кола» в Ленобласти

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    Серьезная авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла утром 23 ноября на федеральной трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти. Травмы получили три человека.

    По предварительной информации, около 7 часов утра на 105-м километре автодороги Р-21 «Кола», в районе деревни Юшково, столкнулись попутные LADA Largus и грузовик MAN, сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы. От удара обе машины съехали в кювет, где грузовик упал на легковую, практически раздавив ее.

    Фото: 47news
    Фото: 47news
    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
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    В результате ДТП пострадали водитель и две пассажирки «Лады», одну из которых зажало в салоне, сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО. Спасатели деблокировали женщину и передали пострадавших медикам.

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