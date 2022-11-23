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    Умер 24-летний бобслеист сборной России Максим Баньков

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    Член сборной России по бобслею Максим Баньков скончался в возрасте 24 лет. Как сообщили в пресс-службе Федерации бобслея России (ФБР) 23 ноября, смерть наступила в результате тяжёлой болезни. Какой именно, не уточняется.

    «Болезнь оборвала его жизнь, которая должна была стать долгой, яркой и счастливой. У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей», — заявили в ФБР.

    Максим Баньков — серебряный призер молодёжного чемпионата Европы 2020 года. Также он выигрывал в первенстве России среди экипажей-четвёрок.

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