    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -4

    1 м/с, с-в

    762мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.66eur62.18

    В Петербурге меняются требования к междугородным маршрутам

    2344
    2 комментария

    В Петербурге меняются требования к перевозкам по нерегулируемым тарифам, — в основном эти маршруты возят пассажиров за пределы города. В первом чтении на заседании 23 ноября законопроект губернатора поддержали 48 депутатов ЗакСа, двое воздержались.

    «Принятие данного закона прямо предусмотрено федеральным законодательством, в частности, 220-м федеральным законом «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»», — сказал, презентуя инициативу губернатора, представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко.

    Основной предмет губернаторского законопроекта — правоотношения по перевозке пассажиров и багажа по нерегулируемым тарифам. В Петербурге по таким тарифам ездят 15 маршрутов. В основном, они возят пассажиров за пределы города, всего работают пять перевозчиков и эксплуатируется 86 автобусов.

    Проект закона актуализирует три блока правоотношений: требования к услугам, оказываемым перевозчиками, критерии оценки заявок при участии в открытом конкурсе по организации перевозок и порядок выдачи свидетельства об осуществлении перевозок без проведения конкурса.

    В частности, оценивать будут по количеству ДТП, опыту осуществления перевозок, низкому уровню пола, используемому виду топлива (в приоритете газомоторное), классу экологической безопасности двигателей, наличию системы пожаротушения, виду трансмиссии и возрасту подвижного состава.

    Замглавы фракции «Яблоко» в парламенте Борис Вишневский обратил внимание, что законопроект заменяет требование о наличии в транспорте спецоборудования для перевозок инвалидов на требование об обеспечении исправной работы уже установленного оборудования. Аналогичная ситуация — с требованием о наличии систем кондиционирования воздуха. Депутат подчеркнул: необходимо, чтобы такое оборудование устанавливалось на весь транспорт, а власти не ограничивались требованием, чтобы работало уже существующее оборудование. «На мой взгляд, проект нуждается в очень существенной доработке», — добавил Вишневский.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close