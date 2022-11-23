В Петербурге меняются требования к междугородным маршрутам

В Петербурге меняются требования к перевозкам по нерегулируемым тарифам, — в основном эти маршруты возят пассажиров за пределы города. В первом чтении на заседании 23 ноября законопроект губернатора поддержали 48 депутатов ЗакСа, двое воздержались.



«Принятие данного закона прямо предусмотрено федеральным законодательством, в частности, 220-м федеральным законом «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»», — сказал, презентуя инициативу губернатора, представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко.

