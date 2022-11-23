В Петербурге меняются требования к междугородным маршрутам

В Петербурге меняются требования к перевозкам по нерегулируемым тарифам, — в основном эти маршруты возят пассажиров за пределы города. В первом чтении на заседании 23 ноября законопроект губернатора поддержали 48 депутатов ЗакСа, двое воздержались.
«Принятие данного закона прямо предусмотрено федеральным законодательством, в частности, 220-м федеральным законом «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»», — сказал, презентуя инициативу губернатора, представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко.
Основной предмет губернаторского законопроекта — правоотношения по перевозке пассажиров и багажа по нерегулируемым тарифам. В Петербурге по таким тарифам ездят 15 маршрутов. В основном, они возят пассажиров за пределы города, всего работают пять перевозчиков и эксплуатируется 86 автобусов.
Проект закона актуализирует три блока правоотношений: требования к услугам, оказываемым перевозчиками, критерии оценки заявок при участии в открытом конкурсе по организации перевозок и порядок выдачи свидетельства об осуществлении перевозок без проведения конкурса.
В частности, оценивать будут по количеству ДТП, опыту осуществления перевозок, низкому уровню пола, используемому виду топлива (в приоритете газомоторное), классу экологической безопасности двигателей, наличию системы пожаротушения, виду трансмиссии и возрасту подвижного состава.
Замглавы фракции «Яблоко» в парламенте Борис Вишневский обратил внимание, что законопроект заменяет требование о наличии в транспорте спецоборудования для перевозок инвалидов на требование об обеспечении исправной работы уже установленного оборудования. Аналогичная ситуация — с требованием о наличии систем кондиционирования воздуха. Депутат подчеркнул: необходимо, чтобы такое оборудование устанавливалось на весь транспорт, а власти не ограничивались требованием, чтобы работало уже существующее оборудование. «На мой взгляд, проект нуждается в очень существенной доработке», — добавил Вишневский.