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    «Леди Чичен-Ица» оттаскали за волосы после того, как она взобралась на пирамиду Кукулькана в Мексике

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    Неизвестная блондинка удостоилась позорного звания «леди Чичен-Ица». Титулы «леди» и «лорд» используются в Мексике, чтобы публично осудить людей. Светловолосая женщина взобралась на закрытую для туристов пирамиду Кукулькана во время посещения раскопок Чичен-Ица на Юкатане. 23 ноября видео разлетелось по соцсетям.

    Женщина перебралась через ограждения и начала карабкаться наверх по ступеням. Чтобы спустить нахалку, сотруднику службы безопасности пришлось следовать за ней. На земле блондинку встретили возгласы возмущения, а кое-кто из женщин даже вцепился невоспитанной даме в волосы. Национальность нарушительницы не определена. Одни издания называют ее мексиканкой, другие — испанкой.

    Подъем по древней лестнице пирамиды в Чичен-Ице — одного из «7 новых чудес света» — запрещен с 2008 года из-за опасности обрушения. Согласно сообщению газеты El País, блондинка, нарушившая запрет, была передана местным властям и может быть оштрафована на сумму до 172 870 песо (около 8 900 долларов США).

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