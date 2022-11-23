У Шереметьево горит хостел сети, работающей и в Петербурге. Эвакуированы 200 человек

Крупный пожар тушат 23 ноября в деревне Дубровки в подмосковном Солнечногорске, рядом с аэропортом Шереметьево.



Как сообщает MSK1, вызов на Аэропортовскую улицу, 7, поступил в МЧС около 9:20. Горит нежилое здание, в котором расположены хостел и кафе, огонь охватил крышу. Предварительно площадь пожара оценивается в 1000 квадратных метров. Работают 18 единиц техники и 61 человека ГУ МЧС по Московской области.



Эвакуированы около 200 человек, передаёт РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

