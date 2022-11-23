Главный синоптик Петербурга: В погоде всё спокойно, но есть одно неудобство

Прогноз погоды на сегодня и ближайшие дни дал 23 ноября в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, в погоде всё спокойно.

«Атмосферный фронт ночью подошел к Санкт-Петербургу и сейчас продолжает оставаться над центральными районами Ленинградской области. Так что небольшой снег еще будет наблюдаться», — рассказывает Колесов.



В первой половине дня в городе будет минус 2–3 градуса, а к вечеру похолодает. Атмосферное давление при этом начнёт повышаться. Так работает антициклон, он продолжит определять погоду в ближайшие дни.

