    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Переменная облачность, небольшой снег

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-в

    761мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.66eur62.18

    Главный синоптик Петербурга: В погоде всё спокойно, но есть одно неудобство

    606
    обсудить

    Прогноз погоды на сегодня и ближайшие дни дал 23 ноября в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, в погоде всё спокойно.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
    ПоделитьсяПоделиться

    «Атмосферный фронт ночью подошел к Санкт-Петербургу и сейчас продолжает оставаться над центральными районами Ленинградской области. Так что небольшой снег еще будет наблюдаться», — рассказывает Колесов.

    В первой половине дня в городе будет минус 2–3 градуса, а к вечеру похолодает. Атмосферное давление при этом начнёт повышаться. Так работает антициклон, он продолжит определять погоду в ближайшие дни.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Единственное неудобство это восточный ветер, хотя он и не сильный, но постоянно ощущаемый», — отмечает синоптик.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close