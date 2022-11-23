Резиновый член, обиды и клевета. В суде Петербурга разобрались, как Катя зарабатывала повышение

Суд в Петербурге вынес решение по спору двух девушек, которые вышли на тропу войны из-за неравномерного карьерного роста. О развязке 23 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Однажды 24-летнюю красавицу Катю повысили. Она работает в теплоснабжающей организации, как и 34-летняя Маша, не менее красивая и умная сотрудница. Последняя не поддержала продвижение младшенькой по карьерной лестнице и начала активно обсуждать с коллегами Катю. Маша не жалела эпитетов и высказалась, что девушку повысили не за профессиональные и деловые качества, а за… ну вы понимаете.