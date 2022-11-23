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    Резиновый член, обиды и клевета. В суде Петербурга разобрались, как Катя зарабатывала повышение

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    Суд в Петербурге вынес решение по спору двух девушек, которые вышли на тропу войны из-за неравномерного карьерного роста. О развязке 23 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Однажды 24-летнюю красавицу Катю повысили. Она работает в теплоснабжающей организации, как и 34-летняя Маша, не менее красивая и умная сотрудница. Последняя не поддержала продвижение младшенькой по карьерной лестнице и начала активно обсуждать с коллегами Катю. Маша не жалела эпитетов и высказалась, что девушку повысили не за профессиональные и деловые качества, а за… ну вы понимаете.

    Вскоре о повышении Кати начальник Петя объявил официально. В этот день Маша демонстративно ушла с планерки. Катя ринулась за Машей в кабинет, где услышала в свой адрес слово на букву «б». Разговор был громким, поэтому его слышали многие. В тот же день Маша отлучилась из офиса, пошла в секс-шоп и купила резиновый член и конфету-леденец такой же формы. Все это она подарила Катерине, извинилась и добавила, что данные предметы помогут ей для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице.

    В организации было проведено служебное расследование, конфликт признан непроизводственным и не связанным с осуществлением трудовой деятельности. Публичных извинений истец от ответчика не услышала, опровержений сказанного не было.

    Катя просила признать сведения, распространяемые Машей, не соответствующими действительности и взыскать с коллеги 300 тысяч рублей и госпошлину. Суд взыскал в пользу девушки 10 тысяч морального вреда и 300 рублей госпошлины.

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