Тайный огородик разбили трое мужчин на севере Петербурга. Но бизнес любителей биологии был диверсифицированный

КОНи (управление по контролю за оборотом наркотиков) изъяли из оборота в Петербурге 4 кг запрещенки, посетив только одну квартиру. Бизнес и жилье там делили трое мужчин.



Операцию в квартире в Полюстровском переулке оперативники проводили накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 ноября. Квартиру снимали трое мужчин — 31, 35 и 38 лет. Самый младший еще пару лет назад был предпринимателем и занимался остеклением. Но потом его компания была ликвидирована.

