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    Тайный огородик разбили трое мужчин на севере Петербурга. Но бизнес любителей биологии был диверсифицированный

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    КОНи (управление по контролю за оборотом наркотиков) изъяли из оборота в Петербурге 4 кг запрещенки, посетив только одну квартиру. Бизнес и жилье там делили трое мужчин.

    Операцию в квартире в Полюстровском переулке оперативники проводили накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 ноября. Квартиру снимали трое мужчин — 31, 35 и 38 лет. Самый младший еще пару лет назад был предпринимателем и занимался остеклением. Но потом его компания была ликвидирована.

    В помещении нашли несколько пакетов с растительным наркотиком общим весом около 3,5 кг, а также около килограмма синтетического наркотика и шесть десятков кустов.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков».

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