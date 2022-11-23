Тоннель дамбы на два дня сузили в одну сторону для ремонта

В тоннеле дамбы в Петербурге начались регламентные и ремонтно-восстановительные работы на внутреннем кольце. В связи с этим два дня движение транспорта там будет ограничено.



С 23 по 24 ноября в Невском транспортном отсеке автодорожного тоннеля скоростной автодороги КЗС для проезда доступна только одна полоса, сообщает 23 ноября пресс-служба Дирекции КЗС. Кроме того, возможны остановки движения перед въездом в тоннель для ввода и вывода подъемной техники. Перекрытия, согласно регламенту, займут не более 7–10 минут.

Водителей просят следить за сообщениями на информационных табло, быть внимательными к разметке, дорожным знакам и ограждениям и соблюдать скоростной режим.