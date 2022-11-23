ЗакС отказался узнать у Беглова полный список трат из резервного фонда Петербурга

Законодательное собрание Петербурга отказалось поддержать депутатский запрос замглавы фракции «Яблоко» Бориса Вишневского к губернатору Александру Беглову с просьбой перечислить все траты из резервного фонда города. На заседании 23 ноября инициативу поддержали только четыре депутата.



Парламентарий остался не удовлетворен ответом «финансового» вице-губернатора Алексея Корабельникова о тратах резервного фонда в текущем году. Депутат обратил внимание, что список явно неполный, хотя никакой тайны в расходовании средств фонда нет. «Значит, есть что прятать», — предположил депутат.

