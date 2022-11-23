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    ЗакС отказался узнать у Беглова полный список трат из резервного фонда Петербурга

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    Законодательное собрание Петербурга отказалось поддержать депутатский запрос замглавы фракции «Яблоко» Бориса Вишневского к губернатору Александру Беглову с просьбой перечислить все траты из резервного фонда города. На заседании 23 ноября инициативу поддержали только четыре депутата.

    Парламентарий остался не удовлетворен ответом «финансового» вице-губернатора Алексея Корабельникова о тратах резервного фонда в текущем году. Депутат обратил внимание, что список явно неполный, хотя никакой тайны в расходовании средств фонда нет. «Значит, есть что прятать», — предположил депутат.

    Ранее вице-губернатор Алексей Корабельников рассказал, что средства фонда в 2022 году тратили, в частности, на предотвращение и ликвидацию последствий COVID-19, «стабилизацию экономической ситуации» в условиях санкционного давления, соцподдержку населения, закупку техники для уборки внутриквартальных территорий и трансферт бюджету

    «Перечень этих мероприятий не указан, как не указан и объем средств резервного фонда, направленный на финансирование каждого их них», — говорится в запросе. Детальный отчет о тратах по закону о бюджетном процессе появится только к 1 июня 2023 года.

    Вишневский предложил спросить у Александра Беглова, каковы суммы и на что точно тратился резервный фонд с 1 января до 24 октября 2022 года.

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