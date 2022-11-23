Как взрываются 23 кг пороха, показал ОМОН. Уничтожена и мина, найденная на Ленсовета в листьях

Специалисты-взрывотехники ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии по Петербургу и области уничтожили более 23 килограммов пороховой смеси и старые боеприпасы, обнаруженные в течение суток. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ведомства.
Один боеприпас нашли коммунальщики во время уборки листьев на придомовой территории на улице Ленсовета. Взрывотехники ОМОН выяснили, что это 50-миллиметровая миномётная мина времен Великой Отечественной войны. Другой снаряд выкопали из земли на стройплощадке жилого комплекса «Таллинский парк» в поселке Новоселье Ломоносовского района. Это оказался также военный зенитный снаряд калибра 85 мм, неразорвавшийся. Порох был изъят сотрудниками правоохранительных органов в ходе следственных мероприятий.
Боеприпасы и взрывчатые вещества были вывезены на специализированный полигон в Ленинградской области и уничтожены.