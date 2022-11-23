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    Как взрываются 23 кг пороха, показал ОМОН. Уничтожена и мина, найденная на Ленсовета в листьях

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    Специалисты-взрывотехники ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии по Петербургу и области уничтожили более 23 килограммов пороховой смеси и старые боеприпасы, обнаруженные в течение суток. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

    Один боеприпас нашли коммунальщики во время уборки листьев на придомовой территории на улице Ленсовета. Взрывотехники ОМОН выяснили, что это 50-миллиметровая миномётная мина времен Великой Отечественной войны. Другой снаряд выкопали из земли на стройплощадке жилого комплекса «Таллинский парк» в поселке Новоселье Ломоносовского района. Это оказался также военный зенитный снаряд калибра 85 мм, неразорвавшийся. Порох был изъят сотрудниками правоохранительных органов в ходе следственных мероприятий.

    Боеприпасы и взрывчатые вещества были вывезены на специализированный полигон в Ленинградской области и уничтожены.

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