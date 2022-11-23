    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Переменная облачность, небольшой снег

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-в

    761мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.66eur62.18

    На севере Петербурга тушили пожар в здании «Ленты»

    7072
    1 комментарий

    Шесть пожарных машин слетелись к зданию магазина в Выборгском районе Петербурга после информации о пожаре.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 23 ноября, вызов на улицу Симонова, 13, корпус 2, поступил в 02:51 ночи. Выяснилось, что горел системный блок в одном из киосков. В 03:36 пожар был полностью ликвидирован.

    По указанному МЧС адресу находится магазин сети «Лента». В компании «Фонтанке» подтвердили, что горело в их здании, но в помещении арендатора. В ларьке находился ремонт ключей и обуви.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close