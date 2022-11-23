На севере Петербурга тушили пожар в здании «Ленты»

Шесть пожарных машин слетелись к зданию магазина в Выборгском районе Петербурга после информации о пожаре.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 23 ноября, вызов на улицу Симонова, 13, корпус 2, поступил в 02:51 ночи. Выяснилось, что горел системный блок в одном из киосков. В 03:36 пожар был полностью ликвидирован.

По указанному МЧС адресу находится магазин сети «Лента». В компании «Фонтанке» подтвердили, что горело в их здании, но в помещении арендатора. В ларьке находился ремонт ключей и обуви.

