К автобусу на Мечникова приезжали скорая и полиция. Виновница торжества «испарилась»

Экстренные службы собрались вокруг автобуса минувшим вечером на проспекте Мечникова, 11, в Калининском районе Петербурга. «Что-то произошло», — писали обеспокоенные жители в соцсетях. Причину «Фонтанке» объяснили 23 ноября в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».
«Стоит пустой автобус 123, мигает фарами. Приезжала скорая с мигалками, минут через 15 уехала. Потом приехала полиция. Минут через 15 автобус поехал, за ним полицейская машина с мигалками», — рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В комментариях предполагали, что в автобусе кто-то умер. Однако это не так.
В салоне автобуса упала пассажирка. Были оперативно вызваны спецслужбы, но женщина ушла с места происшествия до их прибытия. По предварительной информации, она была нетрезва. Затем автобус продолжил движение по маршруту, рассказали в ПАТ.