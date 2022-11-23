В Анапе восьмилетний мальчик угнал отцовскую «Газель» и устроил ДТП

В Анапе полиция установила водителя Ford Transit, который совершил ДТП во дворе дома. Им оказался проникший в автомобиль 8-летний мальчик. Об этом сообщило издание 93.ru.
Недавно в группе «Подслушано в Анапе» во «ВКонтакте» появилось видео, на котором видно, как несовершеннолетний мальчик управляет «Газелью» во дворе многоэтажек. Микроавтобус наехал на две припаркованные машины. Затем ребенка догнал мужчина, который призывал его тормозить и выйти из «Газели».
ГУ МВД по Краснодарскому краю подтвердило, что за рулем автомобиля находился ребенок. Мальчик проник в отцовский микроавтобус. В замке зажигания находились ключи, и он запустил двигатель. Затем юный водитель не справился с управлением и наехал на две иномарки.
Наряд ДПС вызвал велосипедист, заметивший ребенка. Когда сотрудники полиции прибыли на вызов, мальчик сидел на переднем пассажирском сиденье. Отца оперативно нашли — его вместе с сыном доставили в отделение по делам несовершеннолетних. В отношении взрослого составили материалы, но не уточнили, какие именно.
Их передадут в административную комиссию Анапы для принятия решения.