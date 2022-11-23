В Анапе восьмилетний мальчик угнал отцовскую «Газель» и устроил ДТП

В Анапе полиция установила водителя Ford Transit, который совершил ДТП во дворе дома. Им оказался проникший в автомобиль 8-летний мальчик. Об этом сообщило издание 93.ru.

Недавно в группе «Подслушано в Анапе» во «ВКонтакте» появилось видео, на котором видно, как несовершеннолетний мальчик управляет «Газелью» во дворе многоэтажек. Микроавтобус наехал на две припаркованные машины. Затем ребенка догнал мужчина, который призывал его тормозить и выйти из «Газели».