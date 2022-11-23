Le Monde узнала о «критически низких» запасах оружия в Европе и США

Запасы оружия на Западе, в том числе и в США, находятся на критических низких значениях из-за поставок Киеву, возможности по их восполнению ограничены. Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на военных аналитиков и производителей оружия.

Украинские военные этим летом выпускали до 20 тысяч снарядов за день, хотя военные эксперты Пентагона указывали на необходимость снижения этого уровня до 7 тысяч в день. Из-за этого запасы западных стран, по мнению экспертов, истощились до «критических значений».

Даже в США запасы ряда вооружений «опустились ниже уровня, необходимого для военного планирования и обучения».