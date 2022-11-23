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    Le Monde узнала о «критически низких» запасах оружия в Европе и США

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    Запасы оружия на Западе, в том числе и в США, находятся на критических низких значениях из-за поставок Киеву, возможности по их восполнению ограничены. Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на военных аналитиков и производителей оружия.

    Украинские военные этим летом выпускали до 20 тысяч снарядов за день, хотя военные эксперты Пентагона указывали на необходимость снижения этого уровня до 7 тысяч в день. Из-за этого запасы западных стран, по мнению экспертов, истощились до «критических значений».

    Даже в США запасы ряда вооружений «опустились ниже уровня, необходимого для военного планирования и обучения».

    Как пишет Le Monde, во Франции обеспокоенность вызывает отправка четверти от всех запасов самоходных гаубиц Ceasar. Производство единицы такой техники занимает 18 месяцев.

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