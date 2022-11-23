США вывели из-под ограничительных мер поставки российской нефти в несколько стран ЕС

Министерство финансов США разрешило операции, связанные с поставками сырой российской нефти в Хорватию, Болгарию и ещё несколько стран ЕС, не имеющих выхода к морю. Как передаёт 23 ноября ТАСС, соответствующие транзакции выведены из-под действия ограничительных мер, о которых американские власти объявили во вторник.



Однако под запретом, в частности, остаются операции, связанные с лицами, находящимися под американскими блокирующими санкциями.