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    США вывели из-под ограничительных мер поставки российской нефти в несколько стран ЕС

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    Министерство финансов США разрешило операции, связанные с поставками сырой российской нефти в Хорватию, Болгарию и ещё несколько стран ЕС, не имеющих выхода к морю. Как передаёт 23 ноября ТАСС, соответствующие транзакции выведены из-под действия ограничительных мер, о которых американские власти объявили во вторник.

    Однако под запретом, в частности, остаются операции, связанные с лицами, находящимися под американскими блокирующими санкциями.

    В решении Совета ЕС, на которое ссылается американский минфин, речь идет о шестом пакете антироссийских санкций, который включает отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ. Запрет поставок нефти по морю отложен до начала декабря, на нефтепродукты — до февраля следующего года. Есть исключения. Например, Болгария может получать морем нефть и нефтепродукты до конца 2024 года, Хорватия — газойл до конца 2023 года

    Согласно политике потолка цен на российскую нефть, американские юрлица и физлица с 5 декабря имеют право оказывать услуги, связанные с нефтью из РФ (торговые, финансовые, страховые, таможенные, брокерские, перевозка, регистрация судов), если закупочная цена не выше определённого уровня. Лимит будет установлен позднее.

    Как сообщил 13 октября заместитель председателя правительства России Александр Новак, Москва не будет поставлять нефть странам, которые искусственно пытаются ограничить стоимость этого сырья — за счет использования механизма введения предельной цены. Вице-премьер указал, что «цена должна рыночным способом формироваться, исходя из баланса спроса и предложения». Со своей стороны президент России Владимир Путин подчеркнул 12 октября, что Москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них.

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