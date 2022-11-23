США вывели из-под ограничительных мер поставки российской нефти в несколько стран ЕС

Министерство финансов США разрешило операции, связанные с поставками сырой российской нефти в Хорватию, Болгарию и ещё несколько стран ЕС, не имеющих выхода к морю. Как передаёт 23 ноября ТАСС, соответствующие транзакции выведены из-под действия ограничительных мер, о которых американские власти объявили во вторник.
Однако под запретом, в частности, остаются операции, связанные с лицами, находящимися под американскими блокирующими санкциями.
В решении Совета ЕС, на которое ссылается американский минфин, речь идет о шестом пакете антироссийских санкций, который включает отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ. Запрет поставок нефти по морю отложен до начала декабря, на нефтепродукты — до февраля следующего года. Есть исключения. Например, Болгария может получать морем нефть и нефтепродукты до конца 2024 года, Хорватия — газойл до конца 2023 года
Согласно политике потолка цен на российскую нефть, американские юрлица и физлица с 5 декабря имеют право оказывать услуги, связанные с нефтью из РФ (торговые, финансовые, страховые, таможенные, брокерские, перевозка, регистрация судов), если закупочная цена не выше определённого уровня. Лимит будет установлен позднее.