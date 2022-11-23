Семь петербургских электричек меняют расписание в ноябре. Ещё две не поедут

Плановый ремонт на железной дороге вносит коррективы в график движения пригородных поездов в Петербурге и Ленинградской области. Сверяться с расписанием предстоит до 29 ноября, предупреждает областной комитет по транспорту.



Как сообщает пресс-служба комитета, 23 ноября не по графику будут ходить электрички из Петербурга до станции Ладожское Озеро и обратно (№ 6823, 6832, 6834), а также № 6924 сообщением Невская Дубровка — Петербург и № 6921 из города в Петрокрепость.

25 ноября стоит перепроверить расписание поездов № 7532 из Сосново и № 6540 из Васкелово в Петербург. 29-го числа отменены электрички № 6529, 6544 из Петербурга в Сосново.