Правительство утвердило новые правила маркировки материалов иноагентов

Кабмин утвердил требования к размещению и форму маркировки материалов иностранных агентов и аффилированных с ними лиц в рамках закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».



Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано 22 ноября. Оно вступает в силу 1 декабря и будет действовать шесть лет.

Согласно новому порядку, размещать в начале сообщений плашки «Настоящий материал/информация…» должны как иноагенты, так и аффилированные лица: учредители, руководители и работники организации, признанной иностранным агентом.

