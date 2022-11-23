Правительство утвердило новые правила маркировки материалов иноагентов

Кабмин утвердил требования к размещению и форму маркировки материалов иностранных агентов и аффилированных с ними лиц в рамках закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано 22 ноября. Оно вступает в силу 1 декабря и будет действовать шесть лет.
Согласно новому порядку, размещать в начале сообщений плашки «Настоящий материал/информация…» должны как иноагенты, так и аффилированные лица: учредители, руководители и работники организации, признанной иностранным агентом.
В требованиях прописан размер шрифта предупреждений, вдвое превышающий кегль самого материала, контрастность, положение плашки. В аудио или видео предупреждение должно прокручиваться не менее 15 секунд в начале и после перерыва трансляции. Делать звук тише основного ролика или ускорять воспроизведение не допускается.
В июле Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». С 1 декабря признать иноагентами смогут даже россиян, которые не получают деньги из-за рубежа — достаточно находиться «под иностранным влиянием». «Фонтанка» рассказывала об изменениях в законе.