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    Правительство утвердило новые правила маркировки материалов иноагентов

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    Кабмин утвердил требования к размещению и форму маркировки материалов иностранных агентов и аффилированных с ними лиц в рамках закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

    Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано 22 ноября. Оно вступает в силу 1 декабря и будет действовать шесть лет.

    Согласно новому порядку, размещать в начале сообщений плашки «Настоящий материал/информация…» должны как иноагенты, так и аффилированные лица: учредители, руководители и работники организации, признанной иностранным агентом.

    В требованиях прописан размер шрифта предупреждений, вдвое превышающий кегль самого материала, контрастность, положение плашки. В аудио или видео предупреждение должно прокручиваться не менее 15 секунд в начале и после перерыва трансляции. Делать звук тише основного ролика или ускорять воспроизведение не допускается.

    В июле Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». С 1 декабря признать иноагентами смогут даже россиян, которые не получают деньги из-за рубежа — достаточно находиться «под иностранным влиянием». «Фонтанка» рассказывала об изменениях в законе.

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    Комментарии 4

    Свободу Лёхе!23 Ноя 2022 в 01:22
    На самом деле.., забавная ситуация, к примеру, когда гайку затягиваешь, всегда возникает вопрос.. - насколько сильно её нужно тянуть?! ) Что-то может не выдержать, либо болт-шпилька, либо - гайка, либо.. - ключ! ) Буквально, пару недель, может, месяц назад, спрашиваю коллегу: насколько сильно затягивать? И.., нам бы.. динамо-ключ..) - Просто затяни.., все эти ключи - полная фигня, а сломать что-то - силёнок у тебя не хватит и, ушёл домой..) Ну, я и начал.. тянуть..) Я не сильно напрягался, но когда первую, видимо на болте-шпильке резьбу сорвало, решил приостановиться в затягивании - ясно было, что и все остальные - по тому же пути пойдут..) Теперь, буквально позавчера, решаем с ним задачу, вместе, чуть-чуть совсем другую, но тоже связанную с гайками, уже говорит.. - "закручивай"(!)) - закрутил (отвечаю)), затягивать? Вижу - колебание в его Душе..) - Тяни. - Делаю два.. осторожных резких движения и.., показываю, всем своим видом, что сейчас и третье сделаю..) - Стоп-Стоп-Стоп-Хорош!..))
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