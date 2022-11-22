СКА забил шесть шайб в ворота ЦСКА

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Встреча проходила 22 ноября в Петербурге.
Армейцы с Невы выиграли со счетом 6:2. Голы у СКА забили Михаил Воробьев (1 минута), Никита Гусев (3), Захар Бардаков (8), Дамир Жафяров (14, 24) и Дмитрия Яшкин (49). ЦСКА ответил на это шайбами Павла Карнаухова (27) и Владислава Каменева (29).
Таким образом СКА прервал четырёхматчевую победную серию ЦСКА. Для петербуржцев это вторая победа за семь встреч.
Следующий матч СКА проведет 24 ноября в Петербурге против ярославского «Локомотива».